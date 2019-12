Festival Culturas e Sabores é opção de diversão gratuita amanhã e domingo

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



13/12/2019 | 07:29



Para todos os gostos e idades. É assim, plural, que acontece o Festival Culturas e Sabores, em São Bernardo, que chega à terceira edição do ano. O evento é opção amanhã e domingo, das 10h às 20h, com entrada gratuita, no Parque Salvador Arena (Avenida Caminho do Mar, 2.980).

Promovido pela Secretaria de Cultura e Juventude, o festival conta com diversas atrações culturais. Para quem gosta de música, a agenda conta com sertanejo, blues, rock clássico e pop, por exemplo. Na abertura o público poderá apreciar apresentações da Escola de Música Miriam Viera, das bandas Os Desconhecidos e Blue Rovers. O guitarrista de São Caetano Igor Prado também é nome confirmado e toca ao lado do austríaco Raphael Wressnig.

No domingo a agenda será ilustrada por apresentação do Conservatório André da Silva Gomes. A banda andreense de rock psicodélico Giant Jellyfish também se apresenta. Rafa Almeida, guitarrista do grupo, celebra estar no cast. “Para nós, de uma banda independente e um som nada comercial, a oportunidade de estar num palco desse porte é algo único”, diz.

Grande atração, no encerramento, fica por conta do grupo paulistano de rock Made In Brazil. Liderada pelo vocalista e contrabaixista Oswaldo Vecchione, a banda aposta em canções de discos clássicos, como Jack, O Estripador e Paulicéia Desvairada. “O show faz parte da turnê de 50 anos. Apesar de que o Made já comemorou 52 anos em agosto. Repassamos todos os sucessos do grupo, dos 19 discos da banda. É muito bom voltar ao (Grande) ABC, em São Bernardo, em um show oficial da Prefeitura, com palco grande e, o principal, sem cobrança de ingresso”, afirma Oswaldo.

Além da música, gastronomia também é forte no evento. O público terá diversas opções na praça de alimentação. Pratos típicos do Brasil, massas, comidas mexicanas, orientais e hambúrguer não ficam de fora do cardápio.

Secretário de Cultura e Juventude de São Bernardo, Adalberto Guazzelli afirma que neste festival será possível combinar todos os elementos que mais agradam ao público. “Mas há ainda um fator importante: o fomento à produção local, entre as opções gastronômicas e o artesanato. Estreitamos também o contato do público visitante com os empreendedores locais e, consequentemente, estamos conseguindo fortalecer os valores culturais da região. Tão importante quanto é que enaltecemos nossa vocação turística para além do setor industrial”, comenta.

A criançada não ficará de fora das atividades. A programação tem oficinas gratuitas de agroecologia, origami, contação de histórias e abayomi (confecção de bonecas negras de pano, símbolo de resistência e de alegria). O espaço contará ainda com feira de adoção de pets. A programação completa pode ser vista no site www.saobernardo.sp.gov.br.