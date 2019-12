Sexta-feira 13: relembre veículos “assombrados” do cinema e da TV

Crédito: Reprodução/IMCDB Imagine você, dirigindo pela estrada quando percebe que um caminho começa a persegui-lo com brincadeiras perigosas. Isso foi o que o David Mann passou no filme Encurralado. O truck, com espírito de perseguição, é o modelo Loadstar 1970, fabricado pela International Harvester

Crédito: Reprodução E até em desenhos animados os carros estavam no contexto do terror. A Corrida Maluca tinha o Cupê Mal-Assombrado, a junção de um automóvel com antigo e torre de um castelo. Morcegos, uma serpente, fantasmas, dragão e bruxa andavam no carro

Foto: By Alfacevedoa [Public domain], from Wikimedia Commons Fabricado pela Volkswagen entre 1969 e 1971, esse modelo ficou conhecido como Zé do Caixão, famoso cineasta brasileiro. Na época, associaram o formato do carro e as maçanetas das portas com um caixão

Foto: Divulgação O carro de um grupo de amigos quebra a caminho de um jogo de futebol, a única opção é pedir ajuda no único local aberto na cidade: um museu de cera. No filme A Casa de Cera, o carro em questão é o Cadillac Escalade, de 2005

Crédito: Reprodução/IMCDB Uma noite de curtição com uma desconhecido em um carro, e a jovem Jay contrai uma força maligna, que passa a persegui-la. O carro protagonista do filme Corrente do mal é um Dodge Plymouth Gran Fury de 1975

Crédito: Reprodução/IMCDB Em Os Caça-Fantasmas, quatro especialistas no assunto usam um Cadillac 1959 para correr atrás fantasmas que podem possuir seres humanos

Crédito: Reprodução/IMCDB Quem poderia imaginar que um automóvel poderia ter espírito assassino? Pois é, esse Dodge Plymouth Fury vermelho, de 1957, um dos personagens principais de Christine – O Carro Assassino

Crédito: Reprodução/IMCDB Lançado no Brasil e no mundo em 2003, o filme Premonição 2 arrancou suspiros de tensão de quem assistia ao filme. Avisos seguidos de acidentes fatais marcam a história e cerca de 51 veículos aparecem no longa, entre carros, caminhões. Dentre eles, está o truck Freightliner FLA

Crédito: Reprodução/IMCDB Também na televisão, a série Dexter já tem oito temporadas. O SUV híbrido Ford Escape é o veículo utilizado pelo assassino em série

Crédito: Reprodução/IMCDB E quando um perseguidor ameaça a sua vida, em um carro praticamente indestrutível? Esse é o Chevrolet Nova, de 1971, do filme A Prova de Morte

Crédito: Reprodução/IMCDB Dar carona a um desconhecido pode trazer problemas. Em A morte pede carona, o jovem Jim Halsey ajuda um psicopata na estrada, usando um Cadillac Seville

Crédito: Reprodução/IMCDB O vilarejo de Santa Ynez no sudoeste do Estados Unidos está em pânico com um misterioso carro negro assassino. Veloz, ele atropela quem encontra pela frente. Em Carro, A Máquina do Diabo, a estrela do filme é um Lincoln Continental Mark III de 1971

Crédito: Reprodução/IMCDB E não só no cinema há suspense e terror urbano. A série de televisão Supernatural possui, atualmente, 13 temporadas e o Chevrolet Impala aparece em diversos momentos, em diferentes modelos

Crédito: Reprodução/IMCDB E o Chevrolet Tahoe (1996) também marcou presença em Premonição 2

Crédito: Reprodução/IMCDB A ideia é assistir a um filme de terror cult dos anos 80. De repente o cinema pega fogo, Max e seus amigos são puxados para dento do longa e um assassino em passa a persegui-los. Uma Kombi amarela, de 1972, marca presença em Terror nos Bastidores

Reprodução/IMCDB Quando o mundo é tomado por uma doença que transforma as pessoas em zumbis, manter-se vivo é um desafio. Na série de televisão The Walking Dead a presença de carros abandonados em cidades vazias é constante. O Hyundai Tucson ix35 é um SUV bastante utilizado na busca pela sobrevivência

Crédito: Reprodução/IMCDB E quem não lembra da mais famosa equipe para resolver mistérios? Em Scooby-Doo, O Filme, Salsicha e seus amigos entram em mais uma aventura e o modelo Bedford CF é a máquina de mistérios da turma