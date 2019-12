12/12/2019 | 18:10



Karina Bacchi está em um processo de fertilização para poder engravidar do segundo filho. A atriz é casada com Amaury Nunes e o casal já é tem Enrico como herdeiro, mas agora eles desejam aumentar a família. No meio desse processo, a apresentadora publicou um vídeo no Instagram e levantou suspeitas de que já estaria esperando um bebê.

O post é uma animação de um feto no útero e ele tem o rostinho da loira, sugerindo que a ganhadora de A Fazenda já pode estar gerando uma nova vida. Na legenda da publicação, ela escreveu:

Expectativa... Semana de resultados importantes e o sonho continua sendo depositado nas mãos de Deus e no tempo dele.