Após críticas a especial de Natal do Porta dos Fundos, Fabio Porchat se pronuncia: Pode deixar que me resolvo com Deus

12/12/2019 | 18:10



A mais recente produção do Porta Dos Fundos tem dado o que falar. Lançado pela Netflix, o Especial de Natal Porta dos Fundos 2019: A Primeira Tentação de Cristo causou polêmica e irritou alguns grupos religiosos cristãos pela forma como retratou Jesus Cristo. No longa, o líder religioso, interpretado por Gregório Duvivier, tem um relacionamento com outro homem e, durante uma festa, descobre ser filho de Deus. Foi feito, inclusive, um abaixo-assinado para que o longa seja retirado da plataforma de streaming, e a petição online já conta com mais de um milhão de assinaturas.

Em meio às críticas, Fabio Porchat decidiu se pronunciar a respeito do assunto. O humorista escreveu, em seu Twitter:

Gente, pode deixar que eu me resolvo com Deus, tá de boa, não precisa se preocupar não. Agora pode voltar a se indignar com a desigualdade que destrói nosso país. Mas tem que se indignar com o mesmo fervor, tá?

Respondendo e retuitando alguns internautas, Porchat ainda disse que o Porta dos Fundos não faz sátiras apenas com o cristianismo, já que também há diversos vídeos no YouTube em que eles brincam com outras religiões, como o islamismo e o candomblé. Ele também concordou com um internauta que insinuou que a repercussão causada pelo especial não foi devido a blasfêmia, mas por retratar Jesus como homossexual, já que em 2018, foi lançado, pela Netflix, outro controverso especial de Natal envolvendo figuras bíblicas - Se Beber, Não Ceie, que inclusive ganhou o Emmy Internacional de Melhor Comédia - que não teve a mesma repercussão negativa.