Guarani acerta contratação de Ednei, ex-zagueiro do Cuiabá, para 2020

12/12/2019 | 17:30



O Guarani acertou a contratação de Ednei para 2020. O zagueiro, ex-Cuiabá, desembarca no Brinco de Ouro para disputar o Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

Ele foi um dos principais jogadores do Cuiabá na campanha segunda divisão nacional e também na conquista da Copa Verde, em cima do Paysandu, no mês passado. Indicado por Michel Alves, superintendente de futebol, Ednei é o primeiro reforço do clube campineiro para a próxima temporada.

Aos 29 anos, o defensor foi um dos destaques do clube mato-Grossense nas campanhas de acessos nacionais recentes e também soma passagens por CRB, Barueri, Vitória, Atlético-GO, Coritiba, Bragantino, Uberaba, Catanduvense, Linense, Tombense, Rio Preto e Botafogo-SP.

Ednei é a primeira negociação de sucesso do Guarani envolvendo alvos do Cuiabá. Antes, o time campineiro tentou viabilizar as contratações do goleiro Victor Souza, do volante Jean Patrick e do atacante Júnior Todinho.

A expectativa do Conselho de Administração do Guarani é que um pacote de reforços seja confirmado até a próxima sexta-feira. O nome do goleiro Rodrigo Viana deve ser um dos anunciados pelo clube paulista para 2020.