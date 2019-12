Câmara de Diadema aprova contas de Lauro

Júnior Carvalho

dgabc.com.br



12/12/2019 | 17:24



Vereadores da base do governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), derrubaram parecer negativo do TCE (Tribunal de Contas do Estado) e aprovaram, na sessão desta quinta-feira, às contas do verde referentes ao exercício de 2017.

Lauro conseguiu reverter a condenação em plenário com votos no limite: 14 apoios (ou dois terços da casa). Desta vez, apenas governistas foram contrários á análise do TCE. Os sete oposicionistas votaram contra Lauro e a favor do parecer. Em maio, Lauro conseguiu reverter condenação as contas de 2015 com votos de todos os vereadores, inclusive do rival PT.

Entre as varias irregularidades apontadas pelo TCE para rejeitar as contas do verde, está o calote na ordem de R$ 80 milhões ao Ipred (Instituto de Previdência de Diadema) relacionada á cota previdenciária patronal. Além disso, o TCE também apontou excesso de gastos com folha de pagamento e déficit orçamentário naquele exercício.

Com o aval das contas, Lauro se desvia de possível inelegibilidade e enquadramento na Lei da Ficha Limpa.

Votaram a favor de Lauro:

Albino Cardoso (PV)

Marcos Michels (PSB)

Audair Leonel (Cidadania)

Célio Boi (PSB)

Boquinha (Cidadania)

Zé do Bloco (PV)

Márcio Jr (PV)

Paulo Bezerra (PV)

Pretinho (DEM)

Rodrigo Capel (PV)

Salek Almeida (DEM)

Sérgio Mano (PSB)

Companheiro Sérgio (Cidadania)

Talabi Fahel (PV)

Votaram contra Lauro:

Cicinho (sem partido)

Pastor João Gomes (Rebublicanos)

Josa Queiroz (PT)

Luiz Paulo (PL)

Orlando Vitoriano (PT)

Ricardo Yoshio (PDT)

Ronaldo Lacerda (PT)