12/12/2019 | 16:12



O Rodovia Anchieta está com tráfego bloqueado no km 52, sentido São Paulo, devido carreta quebrada sobre a faixa de rolamento. As equipes estão se deslocando para fazer a retirada do veículos. A subida está sendo feita somente pela Imigrantes.