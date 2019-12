Veterano do samba, Monarco se apresenta amanhã em São Paulo

Vinícius Castelli



13/12/2019



Um dos ícones do samba carioca, o cantor Monarco se apresenta amanhã em São Paulo, no palco do Sesc Belenzinho (Rua Padre Adelino, 1.000), em São Paulo, a partir das 21h30. O sambista estará ao lado da neta Juliana Diniz. Eles cantam temas de Monarco, como Coração em Desalinho, O Quitandeiro, Tudo Menos Amor, De Paulo a Paulinho e Homenagem à Velha Guarda.

As entradas custam de R$ 9 a R$ 30 e podem ser compradas nas bilheterias das unidades e pelo site www.sescsp.org.br. O espetáculo faz parte do projeto Salve Samba!, que tem como sugestão apresentar ritmos genuinamente brasileiros e protagonizados por artistas da jovem e da velha guarda.