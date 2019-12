Santo André inicia a Copa do Brasil contra o Criciúma

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



12/12/2019 | 15:19



Em sorteio realizado na tarde desta quinta-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o Santo André conheceu o adversário da primeira fase da Copa do Brasil de 2020. O Ramalhão terá pela frente o Criciúma, de Santa Catarina. O duelo, em partida única e com data a ser definida, será no Estádio Bruno Daniel. Os catarinenses jogarão pelo empate.

O sorteio também indicou quem o Santo André pega se avançar para o segundo estágio, caso do vencedor do embate entre Fast, do Amazonas, e Goiás. A partida terá mando dos amazonenses e os goianos têm a vantagem do empate.

Campeão em 2004, o Ramalhão disputará a Copa do Brasil no ano que vem em razão do título do Campeonato Paulista da Série A-2 de 2019.