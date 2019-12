Estreias da semana nos cinemas

12/12/2019 | 15:14



Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

Humberto Mauro (Brasil/2019, 90 min.) - Documentário. Dir. André Di Mauro. O filme aborda a trajetória de Humberto Mauro, pioneiro do audiovisual brasileiro entre a década de 1930 e 1960, com mais de 300 curtas, médias e longas-metragens produzidos. Livre.

Playmobil - O Filme (Playmobil: The Movie, França/2019, 100 min.) - Animação. Dir. Lino DiSalvo. Marla busca o irmão mais velho, desaparecido dentro de um universo mágico. Livre.

Star Wars: A Ascensão Skywalker (Star Wars: The Rise of Skywalker, EUA/2019, 142 min.) - Aventura. Dir. J.J. Abrams. Com Adam Driver. É o término da nova trilogia Star Wars, que conclui as tramas de "O Despertar da Força" (2015) e "Os Últimos Jedi" (2017). 10 anos.

ESTREIAS

Barrabás (Barabbas, Rússia/2019, 115 min.) - Drama. Dir. Evgeniy Emelin. Com Pavel Kraynov. A história de Jesus Cristo de Nazaré, sua crucificação, morte e ressurreição contada pelo ponto de vista de Barrabás. 16 anos.

Brincando com Fogo (Playing With Fire, EUA/2019, 96 min.) - Comédia. Dir. Andy Fickman. Com John Cena. Jake Carson é um bombeiro dedicado e rigoroso. Ao resgatar algumas crianças, ele e seus colegas de trabalho precisam cuidar delas por conta própria. 10 anos.

Crime Sem Saída (21 Bridges, EUA/2019, 100 min.) - Ação. Dir. Brian Kirk. Com Chadwick Boseman. Um detetive da polícia de Nova York recebe um complexo desafio no trabalho: achar e prender um assassino de policiais. 16 anos.

Entre Facas e Segredos (Knives Out, EUA/2019, 130 min.) - Suspense. Dir. Rian Johnson. Com Daniel Craig. Um famoso escritor é encontrado morto. O detetive Benoit Blanc é contratado para investigar o caso e descobre que existem muitos suspeitos. 14 anos.

Finalmente Livres (En Liberté!, França/2019, 107 min.) - Comédia. Dir. Pierre Salvadori. Com Adèle Haenel. Uma inspetora de polícia descobre que o marido não era o policial corajoso que ela pensava, mas um verdadeiro bandido. 14 anos.

Uma Mulher Alta (Dylda, Rússia/2019, 137 min.) - Drama. Dir. Kantemir Balagov. Com Vasilisa Perelygina. Na Leningrado de 1945, duas jovens mulheres buscam esperança em meios aos destroços deixados na Rússia após a Segunda Guerra Mundial. 16 anos.

Synonymes (Synonymes, França-Israel-Alemanha/2019, 123 min.) - Drama. Dir. Naday Lapid. Com Tom Mercier. Um adolescente israelense foge de seu país e parte para a França, onde vive em Paris enquanto esconde a sua identidade. 16 anos.