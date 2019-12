12/12/2019 | 14:10



Rafaella Santos é dona de um estilo extravagante, e, quando vai a eventos mais importantes, então, não economiza nos looks!

Para premiações ao lado de Gabigol, nessa semana, ela apostou primeiro em um blazer Dolce & Gabbana de cerca de 22 mil reais, com sapatos Jimmy Choo de quase seis mil reais, além de complementar o visual com uma bolsa Louis Vuitton de mais de 10 mil reais. Fecha o look o óculos de sol Miu Miu de mais de dois mil!

Para outro prêmio, onde ele inclusive fez um post apaixonado, ela optou por um vestido de oncinha da Dolce & Gabbana de quase 12 mil reais, com uma bolsa Yves Saint Laurent de mais de oito mil reais.

Quem pode, pode, né?