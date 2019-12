Ana Maria Braga fala que Hebe Camargo queria ter trabalhado na Globo

12/12/2019 | 14:10



Ana Maria Braga recebeu Andréa Beltrão, protagonista de Hebe - A Estrela do Brasil, no programa Mais Você, e falou sobre sua relação com a eterna rainha da TV brasileira.

- Eu a conhecia antes de começar a trabalhar na TV. A gente frequentava o mesmo cabeleireiro. Meu primeiro marido, pai dos meus filhos, era muito amigo do Lélio, marido dela, contou Ana.

Enquanto tomava café da manhã, a apresentadora fez uma revelação surpreendente ao dizer que Hebe Camargo tinha o desejo de ser contratada pela Rede Globo.

- Acho que ela queria trabalhar na Globo. Não sei porque ela não veio trabalhar aqui. No fundo, ela queria trabalhar aqui, na poderosa, afirmou ela.

Durante o bate-papo, Ana ainda contou que tem recordações de Hebe.

- Tenho um sapato que ganhei da Hebe no camarim. Acho que a minissérie vai ajudar a entender a personalidade magnífica que ela foi, disse, contando que a minissérie - disponível na plataforma Globoplay - é uma bela homenagem para ela.

A minissérie Hebe, que será disponibilizada para os assinantes a partir de 13 de dezembro de 2019, terá uma edição especial exibida na TV Globo, no dia 16 de dezembro, durante a sessão Tela Quente, após o capítulo de Amor de Mãe. A série original vai contar com dez episódios e os dois primeiros deles serão exibidos na televisão. A obra apresentará a trajetória da artista por meio de memórias da própria Hebe Camargo, desde a década de 1940 até os últimos anos de vida.

Na ficção, Hebe é interpretada por Andréa Beltrão. A minissérie vai abranger um período maior que o filme Hebe - A Estrela do Brasil, lançado em setembro de 2019.