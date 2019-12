Câmara de Mauá aprova concessão da Sama para Sabesp em primeira votação

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



12/12/2019 | 13:43



A Câmara de Mauá aprovou na manhã desta quinta-feira, em primeira votação, a concessão da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá) à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) que deverá realizar distribuição de água por período de 40 anos à partir de agora. O projeto foi aprovado por 22 votos favoráveis e apenas um contrário - Adelto Cachorrão (Avante). A segunda votação, que deverá aprovar de fato a cessão da autarquia, está prevista para amanhã, no início da tarde.



Além da concessão da distribuição de água, o contrato prevê amortização da dívida de pouco mais de R$ 3 bilhões que a autarquia municipal contraiu com a Sabesp ao longo dos anos.



A Sabesp também prevê investimentos de R$ 219,2 milhões nas redes de distribuição de água da cidade até 2058.



O clima na sessão foi tensa, com discussões pontuais entre alguns vereadores, como no caso do parlamentar Severino do MSTU (Pros) e o vereador Adelto Cachorrão (Avante). Severino, quando fazia seu voto, afirmou que “quem tem voto, vota, quem não tem voto, chora”, em recado direto para Cachorrão, um dos vereadores de oposição. “Não tenho voto, mas sou oposição sim e respeito meus pares”, retrucou o oposicionista.



A votação da entrega da Sama à Sabesp é o capítulo final da longa novela sobre esse assunto. O debate sobre a concessão da Sama se iniciou ainda na gestão do ex-prefeito Donisete Braga (ex-PT, hoje Pros), que chegou a colocar na rua PPP (Parceria Público-Privada), mas a ideia foi abortada