Beyoncé relembra momento cômico em entrevista e afirma: - Não era maconha!

12/12/2019 | 13:10



Em uma entrevista para a revista americana Elle, Beyoncé relembrou um momento icônico ao lado das parceiras do grupo Destiny's Child. A cantora, no bate-papo, respondeu algumas perguntas que foram feitas para ela através das redes sociais e, uma delas especificamente, a fez lembrar de uma entrevista de 2001 para o site Toazted. Na ocasião, Beyoncé Kelly Rowland e Michelle Williams foram questionadas sobre quais seriam os animais que elas gostariam de ser e Bey respondeu que adoraria ser uma baleia.

Na época, vários internautas disseram que o grupo - e principalmente Beyoncé - estava sob efeito de maconha, devido ao fato delas estarem rindo muito para responder as perguntas. Mas, artista fez questão de finalmente esclarecer o que aconteceu no dia, quando foi questionada se ainda gostaria de ser o mesmo animal.

Eu ainda amo baleias. E amo estar no oceano. E aquele vídeo foi depois de 16 horas de entrevistas. Não era maconha!, brincou ela.

E, ainda continuando no tópico de polêmicas, recentemente,

Mathew Knowles, pai da diva, deu uma declaração super surpreendente! Segundo informações do site Daily UK, o pai da cantora, em entrevista ao VladTV, afirmou que Bey foi assediada por membros da banda Jagged Edge, quando tinha 16 anos de idade.

O episódio com as integrantes do Destiny's Child, teria acontecido no final dos anos 90, quando Mathew contou que tinha colocado os dois grupos em um mesmo ônibus de turnê. O fato, de acordo com o pai de Beyoncé, resultou no assédio da filha. Em nenhum momento da entrevista, no entanto, o pai da cantora citou o nome de algum integrante, expôs detalhes ou relatou processos judiciais.

- Agora, lembre-se: as meninas eram menores. Elas tinham 16 anos de idade. Os caras tinham 21, 22 anos de idade. Eu tinha um dever legal com as menores, por lei. Existia uma certa maneira de administrar isso, contou ele.