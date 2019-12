Novo Parque da Juventude recebe 7ª e última etapa do Circuito Municipal de Skate Overall

Do Dgabc.com.br



12/12/2019 | 12:35



A 7ª e última etapa do Circuito Municipal de Skate Overall de São Bernardo será realizada neste sábado (14), a partir das 8h, na nova pista de Street Park do Parque da Juventude Città di Maróstica (Avenida Armando Ítalo Setti, 65, Centro), reinaugurado no último sábado (08/12) completamente reformado. O espaço é considerado o maior parque de esportes radicais da América Latina e conta com a única pista de skate do Estado de São Paulo com padrão olímpico. O público poderá assistir a competição gratuitamente.



Destaque na competição na categoria Mirim, Gabriel Tesser lidera o ranking e está muito próximo de consagrar-se bicampeão da categoria. A disputa será acirrada contra os atletas Renan Corrêa e Enzo “Muretinha”, que ainda possuem chances de levar o título. Outra modalidade que promete ser muito disputada é a iniciante. Matheus Silva de Assis é o líder do ranking e, ao lado de Eduardo H. Shimada e Luiz D`Angelo, protagonizou grandes apresentações durante todo o circuito.



Entre as meninas, Raicca Ventura é líder absoluta do ranking e considerada campeã do circuito por antecipação. Em segundo lugar, está Maria Luisa Romano e Luiza Gama. Já no ranking dos amadores, Gabriel de Matos Pereira é líder, ao lado dos atletas Claiton Nascimento dos Santos e Lucas Raphael prometem uma grande disputa.



INSCRIÇÕES - A competição conta com disputas nas categorias: mirim, iniciante, feminino e amador. Para competir, os atletas deverão fazer a inscrição no dia do evento, a partir das 8h. A efetivação de inscrição de participantes menores de 18 anos só ocorrerá com a presença ou apresentação de autorização do responsável legal. As inscrições são gratuitas e serão disponibilizadas 25 vagas para cada categoria. Serão premiados com troféus todos os campeões de cada categoria e com medalhas do 2º ao 10° colocado. Além de premiação com artigos esportivos para os cinco primeiros de todas as categorias.



Todos os atletas deverão usar capacete e itens de proteção além de apresentar um documento original com foto no ato da inscrição.



O Circuito Municipal de Skate Overall SBC teve início em maio deste ano e passou pela pista do Parque Terra Nova II, Jardim do Lago, Jardim Hollywood, no street-park do CREC Vila São Pedro, no Banks da Skate House Brasil e no Club Mesc. O circuito é formado por sete etapas, com objetivo divulgar o esporte e incentivar as categorias de base.



Programação:

Sábado (14/12)

8h às 9h - Inscrições Gerais

9h às 9h30 - Aquecimento / Reconhecimento da Pista

9h30 às 11h30 - Baterias Eliminatórias e Finais (Categorias Feminina e Mirim)

11h30 às 12h - Cerimônia de Premiação das Categorias Feminina e Mirim.

12h às 12h30 - Aquecimento/Reconhecimento de Pista (Categorias Iniciante e Amador)

12h30 às 15h30 - Baterias Eliminatórias e Finais das Categorias Iniciante e Amador

15h30 às 16h - Cerimônia de Premiação das Categorias Iniciante e Amador.