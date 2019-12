Khloé Kardashian manda indireta após Jordyn Woods passar por detector de mentiras e negar ter transado com Tristan Thompson: Mentirosos estão sempre prontos para fazerem juras

12/12/2019 | 12:11



Parece que a polêmica de traição envolvendo Tristan Thompson e Jordyn Woods está longe de ser esquecida! ! Isso porque, na última quarta-feira, dia 10, foi divulgado um novo trecho de uma entrevista da modelo no Red Table Talk, talk show online apresentado por Jada Pinkett Smith. O vídeo mostra Jordyn passando pelo teste do polígrafo, uma espécie de detector de mentiras, e revelando se havia ou não transado com o jogador, ex de Khloé Kardashian.

A participação de Jordyn no programa aconteceu em março, logo após a polêmica vir a à tona. No entanto, até então, ninguém sabia de fato se o detector de mentiras havia sido usado.

- Sim, ela se submeteu ao teste do polígrafo. Foi um pedido dela. Contratamos um profissional com mais de 25 anos de experiência em investigações criminais. E ela passou com tranquilidade, disse Jada, sanando as dúvidas dos internautas.

Em seguida, um clipe mostrando Woods fazendo o teste foi exibido.

- Eu só quero que as pessoas saibam que eu estou dizendo a verdade. É tudo que me importa. A verdade, disse, enquanto era posicionada e recebia instruções de como o procedimento funcionava.

Após responder algumas perguntas, ela foi questionada se havia dormido com Tristan. Sua resposta foi não. Depois de duas horas submetida ao polígrafo, Jordyn recebeu um resultado positivo.

- Você fez um trabalho incrível, passou e acredito que foi totalmente verdadeira no teste, disse o profissional.

O assunto, é claro, bombou nas redes sociais e não demorou até que Khloé se pronunciasse - ainda que indiretamente. No Instagram, a empresária publicou mensagens enigmáticas, o que levou alguns internautas a acreditarem que seriam indiretas para a ex-amiga.

Em ordem, os posts diziam:

Mentirosos estão sempre prontos para fazerem juras.

Nunca confie na sua língua quando seu coração estiver amargurado ou partido. Fique calado até que esteja curado.

Pare de perdoar tanto, as pessoas sabem exatamente o que elas estão fazendo.

Vale lembrar que na última sexta-feira, dia 6, Khloé utilizou o Instagram para tornar público um texto em que supostamente perdoa Tristan e Jordyn. A empresária fez referência às recentes críticas recebidas após falar sobre o affair entre os dois durante um episódio de Keeping Up With the Kardashians, mandou recados diretamente para os dois e também disse que não é saudável sentir ódio.

Tenho visto muitos comentários sobre o episódio da semana passada de KUWTK. Por mais que eu odeie falar sobre isso, porque acho que ninguém aguenta mais, assim como eu, fico frustrada que as pessoas tentem criar algo que não existe. Eu não guardo rancor ou ódio e nada negativo de NINGUÉM! Sério. A vida é curta! Somos todos humanos tentando compreender o que é essa coisa chamada vida, escreveu.

Khloé prosseguiu, afirmando que só quer uma vida pacífica.

Quem sou eu para condenar alguém? Sim, eu posso sentir dor e sofrimento. Seria surreal se eu fingisse que não sinto. Pessoalmente, não quero ser alguém com um coração cheio de ódio. Eu prego paz na minha vida. Me apegar ao ódio só vai me machucar ainda mais no final, observou.

Eu escolhi NÃO poluir o meu coração e as minhas energias com nada negativo. Perdão é uma força e não uma fraqueza. Eu posso perdoar as pessoas e ainda assim não aceitar seus comportamentos. Eu também posso proteger os meu espaço. Sou livre pra escolher quem eu quero ou não em minha vida. Também posso querer o bem dessas pessoas, verdadeiramente. Não significa que temos que ser melhores amigos. Quero apenas bençãos para todos que já estiveram em minha vida, independente do que tenham feito comigo, afirmou, fazendo menção ao pai de sua filha.

Por fim, ela encerrou seu recado citando Jordyn e Tristan nominalmente:

Essa mensagem é para a Jordyn. É para todos os outros que já me machucaram. Por algum motivo as pessoas acham que eu estou me referindo apenas ao Tristan. Essa mensagem é para TODOS os envolvidos em situações que me machucaram. Homens, amigos, família, colegas de trabalho. Eu segui em frente, encontrei o perdão e desejo apenas alegrias para todos. Ódio pesa e estou cansada de carregar todo esse peso comigo.