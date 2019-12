Mel Lisboa publica foto rara dos filhos

12/12/2019 | 12:11



Mel Lisboa surpreendeu os seguidores do Instagram na última quarta-feira, dia 11, ao divulgar um raro momento ao lado dos filhos e do marido. Discreta quando o assunto é a vida pessoal, a atriz acabou compartilhando o momento fofíssimo com a família completa.

#NoiteDeGalaDoCirco no Theatro Municipal de São Paulo.Viva o #circo!Viva o #teatro! Viva a #cultura!, escreveu na legenda.

No clique, que você vê abaixo, Bernardo, de dez anos de idade, e Clarice, de sete anos de idade, aparecem ao lado da atriz e do pai, Felipe Roseno, em uma noite de espetáculo circense. Recentemente, ela se declarou para o maridão em uma foto só dos dois.

Há exatos 11 anos, um juiz de paz nos declarou marido e mulher. Uns anos depois, percebemos que ser chamada de mulher de alguém era um termo bastante machista e passamos a nos tratar como esposa e esposo. Tantos anos mais tarde, achamos que esse tratamento era formal demais, que não nos representava, e começamos a dizer que éramos companheiros um do outro. Companheiro, isso que ele é. Meu companheiro há 11 anos. Meu melhor amigo, meu amante, pai dxs meus filhxs. Nunca me imaginei tanto tempo com alguém. Para mim, os relacionamentos tinham que ter um fim, inevitavelmente. Se não tivesse, era mentira. Anti-romântica total. Mas a vida, às vezes, nos impõe provas e nos mostra que nem tudo é tão matemático, tão simétrico. O amor é uma construção diária e um relacionamento também. É um se adaptar, é aceitar o outro, as mudanças do outro, as nossas mudanças. É um aceitar a nós mesmos. É um querer estar junto, apesar das dificuldades. É respeitar e ser respeitado. É ser livre para sermos cada vez mais nós mesmos. O amor é flexível e forte como um bambu, que enverga mas não quebra.Somos bambu, Felipe e eu. Resistentes e maleáveis. Companheiros de 11 anos de vida.Viva o amor! .