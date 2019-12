Harvey Weinstein chega a acordo milionário com vítimas - e não terá que responder por acusações

12/12/2019 | 12:10



Harvey Weinstein, poderoso produtor de Hollywood, foi acusado de assédios, abusos sexuais e estupros por diversas mulheres da indústria do entretenimento, o que desencadeou o movimento Me Too, em que experiências são divididas e chamam a atenção para a causa.

Famosas como Jennifer Aniston e Madonna foram só algumas a falar sobre casos envolvendo Weinstein, que também chegou a ser acusado de tráfico sexual, além de abusar sexualmente de uma modelo de 16 anos de idade. A lista de acusações não diminui, mas parece que o produtor deu um jeitinho de escapar de todas elas, já que segundo informações do The New York Times, seu estúdio - Weinstein Company - entrou em um acordo financeiro com todas as vítimas.

O acordo, de 25 milhões de dólares, ou seja, 102 milhões e 892 mil reais, ainda permitiria que Weinstein não precisasse admitir nada e nem tirar o dinheiro de seu próprio bolso para pagar às vítimas - já que o dinheiro da indenização, tecnicamente, seria de seu estúdio, que entrou com pedido de falência.

Ainda não está tudo 100% formalizado, mas já foi previamente aprovado por todas as partes em uma sessão de tribunal que aconteceu na última quarta-feira, dia 11. Caso seja totalmente aprovado, o acordo colocaria um fim a todos os processos - de mais de 30 mulheres - contra o produtor e sua empresa.

O que está faltando só é a aprovação do tribunal e a assinatura de todos os envolvidos. Todo o dinheiro seria pago pelo seguro que cuida da empresa de Weinstein. Como está em processo de falência, as vítimas tiveram que fazer suas reivindicações junto com seus credores.

Katherine Kendall, atriz de 50 anos de idade, e uma das acusadoras de Weinstein, falou porque aceitou o acordo:

- Eu não amo a ideia, mas eu não sei como ir atrás deles. Eu não sei o que eu realmente posso fazer.

Complicado, né?

As vítimas chegaram a comemorar, anteriormente, com a possibilidade de Weinstein poder pegar até dez anos de prisão - o que não deve mais acontecer.