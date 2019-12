Pirelli inaugura novo espaço para competições em sua fábrica

Da Redação, com assessoria



12/12/2019 | 11:48

A Pirelli apresentou nesta semana, na fábrica de Campinas (São Paulo), uma nova área que produzirá exclusivamente pneus de competição. A estrutura, chamada de “Módulo Competições”, concentrará todas as linhas de produtos racing, dedicadas ao Brasil e à América Latina.

Espaço para competições da Pirelli

O investimento de 1 milhão de dólares, realizado entre 2018 e 2019, permitiu modernizar a área dedicada ao esporte a motor. Com isso, a Pirelli poderá produzir pneus que vão da linha on-road à off-road, slick e de chuva, pertencentes às famílias P Zero, Cinturato e Scorpion Rally. Dentre as categorias que utilizam os pneus produzidos no Módulo, estão Rally dos Sertões, Stock Light e Mercedes-Benz Challenge no Brasil; Super TC 2000, Formula Renault 2.0 e Fiat Competizione na Argentina; e CTCC e Toyota Yaris Cup na Costa Rica.

“A Pirelli está presente há mais de um século nas competições automobilísticas, produzindo pneus de alto conteúdo inovador e tecnológico. A modernização do módulo de competição da fábrica de Campinas acompanhou o crescimento da demanda por pneus das diversas categorias da região”, diz Cesar Alarcon, CEO e vice-presidente sênior da Pirelli para a América do Sul.

O Módulo Competições da Pirelli emprega funcionários especializados com formação específica. A capacidade produtiva do módulo é de 50 mil pneus por ano, sendo compostos com alta tecnologia capazes de oferecer o máximo aos mais diversos carros e campeonatos. Serão, de fato, produzidos lotes anuais para cada tipo de evento, para garantir o equilíbrio de desempenho. Além disso, o Módulo é capaz de manufaturar modelos bem específicos de pneus, para os quais estão previstas poucas unidades, graças ao tipo de processo que garante máxima versatilidade.

Foto: Divulgação/ Marcos Fioravanti/Pirelli Pirelli inaugura novo módulo de competições Foto: Divulgação/ Marcos Fioravanti/Pirelli Pirelli inaugura novo módulo de competições Foto: Divulgação/ Marcos Fioravanti/Pirelli Pirelli inaugura novo módulo de competições Foto: Divulgação/ Marcos Fioravanti/Pirelli Pirelli inaugura novo módulo de competições Foto: Divulgação/ Marcos Fioravanti/Pirelli Pirelli inaugura novo módulo de competições Foto: Divulgação/ Marcos Fioravanti/Pirelli Pirelli inaugura novo módulo de competições Foto: Divulgação/ Marcos Fioravanti/Pirelli Pirelli inaugura novo módulo de competições Foto: Divulgação/ Marcos Fioravanti/Pirelli Pirelli inaugura novo módulo de competições Foto: Divulgação/ Marcos Fioravanti/Pirelli Pirelli inaugura novo módulo de competições Foto: Divulgação/ Marcos Fioravanti/Pirelli Pirelli inaugura novo módulo de competições Foto: Divulgação/ Marcos Fioravanti/Pirelli Pirelli inaugura novo módulo de competições Foto: Divulgação/ Marcos Fioravanti/Pirelli Pirelli inaugura novo módulo de competições Foto: Divulgação/ Marcos Fioravanti/Pirelli Pirelli inaugura novo módulo de competições Foto: Divulgação/ Marcos Fioravanti/Pirelli Pirelli inaugura novo módulo de competições Foto: Divulgação/ Marcos Fioravanti/Pirelli Pirelli inaugura novo módulo de competições