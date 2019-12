Alcolumbre diz que criará comissão mista para discutir reforma tributária em 2020

12/12/2019 | 11:37



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que criará a comissão mista para discutir a reforma tributária apenas em 2020. O governo aguarda a criação para enviar um texto próprio de reforma.

"Não adianta criar a comissão agora no recesso, vou criar quando voltar, em fevereiro", disse Alcolumbre, após participar de cerimônia no Tribunal de Contas (TCU).

O presidente disse que ainda há dúvida sobre a duração da comissão, se será 90 ou 120 dias.

Alcolumbre declarou ainda que seu compromisso é pautar o projeto do novo marco legal do saneamento no ano que vem e que o texto pode ser alterado no Senado.

"Câmara dos Deputados e Senado têm legitimidade de alterar qualquer matéria. Vamos tentar no Senado fazer um texto que concilie com o texto da Câmara", completou o presidente do Senado.