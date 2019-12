Jessica Biel nunca irá acabar com sua família após flagra de Justin Timberlake com outra mulher

12/12/2019 | 11:11



Jessica Biel e Justin Timblerlake estão seguindo em frente após a recente polêmica de suposta traição! Isso porque, segundo a revista People, a atriz está totalmente disposta a ficar ao lado do marido após ele ter sido flagrado de mãos dadas com a atriz Alisha Wainwright, seu par romântico no filme Palmer, que está sendo filmado atualmente, em um bar em Nova Orleans, Estados Unidos, no final de novembro.

- Obviamente, Justin bebeu demais desta vez, mas Jessica acredita que ele não a traiu, diz uma fonte próxima de Justin e Jessica, que são pais de Silas, de quatro anos de idade.

- O mais importante para ela na vida é a família e ser a melhor mãe para Silas. Ela nunca separaria sua família por algo assim.

Após a repercussão do ocorrido, Timberlake se desculpou com a esposa e o filho por meio de uma declaração compartilhada em seu Instagram. No post, ele garantiu aos fãs que nada aconteceu entre ele e sua colega de elenco.

Eu sempre mantenho distância das fofocas sempre que posso, mas pela minha família, acho importante falar dos recentes rumores que estão magoando as pessoas que amo. Há algumas semanas, eu fui julgado de forma errônea - mas me deixem explicar - nada aconteceu entre mim e minha colega de elenco. Bebi demais naquela noite e me arrependo do meu comportamento. Eu deveria saber. Este não é o exemplo que quero dar ao meu filho, escreveu o cantor.

Outra fonte próxima a Biel afirmou que o pedido de desculpas público foi muito bom, mas que o verdadeiro trabalho de Justin está sendo feito no privado.

Já um contato do cantor declarou que, apesar da fama de encantador, ele amadurece após se tornar pai.

- Acho que ele não faria nada para mudar sua situação atual. Ele cresceu muito nos últimos anos e gosta de cada minuto de ser pai. Ele até gosta das responsabilidades adicionais. Duvido que isso [o flagra] aconteça novamente.

Embora Biel ainda não tenha falado sobre a situação, ela foi vista em Los Angeles, nos Estados Unidos, usando seu anel de casamento dois dias depois que as fotos de Timberlake e Wainwright foram divulgadas.