Deborah Secco revela que fez lipoaspiração após nascimento da filha

12/12/2019 | 11:10



Deborah Secco foi sincera em bate-papo com Thais Fersoza publicado no YouTube. Na segunda parte da entrevista para a esposa de Michel Teló, a atriz confessou que estava se sentindo horrorosa no casamento com Hugo Moura, quando estava grávida de Maria Flor, e também confessou que já fez algumas intervenções estéticas no corpo após o nascimento da filha, que está com quatro anos de idade:

- Fiz três lipos na vida e duas vezes o peito. Fiz com 20 poucos e diz uma depois da Maria. Depois do segundo filho, quero fazer mais uma para tirar a pele. Queria muito me aceitar como eu sou, disse.

Em seguida, frisou que é muito grata pelo corpo que possui:

- Todo mundo fala que é importante se aceitar como é. Eu me aceito. Tenho gratidão a Deus. Deus é muito bom para mim

Sobre o casamento com Hugo Moura, a atriz contou que foi ela responsável pelo pedido de casamento, já que queria estar casada quando a filha viesse ao mundo:

- Teve meu (pedido de casamento) Estava grávida e disse que queria que nossa filha nascesse com a gente casado. A gente casou comigo grávida. Estava me achando horrorosa, mas hoje olho e me acho linda. Tava em paz. Tivemos que remarcar a data. Casamos no dia 22 [de novembro] e a Maria nasceu no dia 4 [de dezembro].

Deborah também contou que teve um período em que precisou enfrentar a depressão, logo depois que terminou filmagens do longa Boa Sorte, em que interpretava uma personagem que descobre ser portadora do vírus HIV positivo.

- Tive uma depressão depois do filme. Eu perdi um pouco a razão da vida. Se eu vou morrer por que eu preciso conquistar tanto? Estava no aeroporto e vinha o questionamento: 'o que estou fazendo aqui?'. Foi uma depressão grande. Não entendia o motivo.