12/12/2019 | 11:10



Depois do show emocionante no Rio de Janeiro, Anitta está curtindo os dias de folga junto com a família. Na madrugada da última terça-feira, dia 10, a gata inovou ao convidar os amigos para o sótão de sua mansão para uma atividade um pouco inusitada.

Eu inventei uma aula de forró coletiva aqui em casa hoje, contou aos seguidores em seu Stories do Instagram.

E, depois de mostrar sua habilidade com os passos, parece que a cantora teve um reflexo desse esforço em seus pés. Na manhã da última quarta-feira, dia 11, Anitta mostrou a unha de seu dedão quebrada bem no meio!

- Olha minha herança por dar aula de forró para aluno principiante. Meu Deus!, disse ela.

Deve ter doído mesmo, né?