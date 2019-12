Dois pesos , duas medidas

Do Diário do Grande ABC



Menos de um mês atrás, quando o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC enviou projeto solicitando autorização para ampliar o período de pagamento de dívidas, medida necessária para a tão esperada reunificação do colegiado de prefeitos, a Câmara de São Bernardo rejeitou o pleito. O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, bispo João Batista (Republicanos), justificou o veto dizendo-se preocupado com o bom uso do dinheiro público. Classificou o pedido como “excrescência”. Ontem, todavia, o mesmo parlamentar demonstrou menos zelo com o erário ao propor o aumento de 26,5% nos vencimentos dos vereadores mais o pagamento de 13º salário a partir da próxima legislatura.



O comportamento distinto dos vereadores são-bernardenses em votações que envolvem o cuidado com o dinheiro joga por terra o discurso da austeridade com que tentam disfarçar o mais puro casuísmo. Se estavam preocupados com a economia de verbas públicas, argumento extremamente legítimo e bem-vindo em períodos de crise financeira, por que mudaram de opinião pouco tempo depois? Qual a justificativa? Difícil saber, já que nenhum dos 28 legisladores – eles que gostam tanto de falar na tribuna – dignou-se a explicar suas razões para a população, que é efetivamente quem vai pagar a conta deste verdadeiro descalabro legislativo, agora acrescida de R$ 1,86 milhão anual.



Chama a atenção o espírito corporativista do Legislativo. Se a disputa entre vereadores governistas e oposicionistas promove embates acalorados durante as sessões, ontem, quando se tratava de legislar em causa própria, já que boa parte deles pensa em disputar a reeleição em outubro do ano que vem, houve o mais cordial consenso entre representantes do PSDB e do PT. Ninguém ousou discordar ou denunciar eventuais pontos obscuros do projeto. Pelo contrário. Adotaram a postura do silêncio cúmplice contrário aos interesses da sociedade. Um mês depois de dificultarem o sonho da reunificação regional, os vereadores são-bernardenses demonstraram que pensam apenas nos seus próprios umbigos.