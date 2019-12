Orlando para adultos: como curtir a cidade da Flórida

Paulo Basso Jr.



Orlando tem algumas facetas que só podem ser exploradas em uma viagem com adultos. É o caso da vida noturna pulsante nas baladas do centro da cidade, por exemplo, ou então de charmosas cidadezinhas e vilarejos de Winter Park e Celebration, nos arredores. Isso sem contar as oportunidades de compras, seja para fazer enxoval ou para encher o armário de novidades.

Orlando para adultos: roteiro de 10 dias

1º dia – Hotel, compras e Disney Springs

Hospedar-se fora dos parques, neste caso, pode ser melhor, para não se prender a atrações de um ou outro grupo e poder curtir outras experiências da cidade com mais facilidade de deslocamento. Independentemente da escolha, é sempre bom chegar ao hotel com calma e tomar um banho.

Depois, dá tempo de fazer compras no primeiro dia. Pode ser em shoppings como o The Mall at Millenia, outlets da Premium, supermercados ou mesmo na Disney Springs, para começar a entrar no clima da cidade. Entre os bons restaurantes do espaço estão o oriental Morimoto, o Wine Bar George, com ótimos vinhos, e o descolado The Edison.

2º dia – SeaWorld e International Drive

Os shows com golfinhos e baleias seguem atraindo muita gente, mas afastando outras. Tudo depende do seu estico, mas o fato é que o parque vai muito além disso e conta com montanhas-russas irresistíveis, como a Mako, que garante um bocado de emoção.

À noite, aproveita para ir a International Drive. O shopping Pointe Orlando conta com bons restaurantes, como B.B. King’s Blues Club, onde rolam shows de blues. No complexo Icon Orlando 360 há casas como a Yard, repleta de torneiras de cerveja e que serve ótimos hambúrgueres.

3º dia – Busch Gardens e Dowtown Orlando

Siga de carro até Tampa para curtir as montanhas-russas mais radicais da Flórida. Você vai querer passar o dia toda por lá, despencando de elevadores ou fazendo safáris onde dá até para dar comida na boca de girafas (no caso, por um valor a parte do ingresso).

As atrações mais divertidas – e que arrancam mais gritos – são a Tigris, a SheiKra e a Cheetah Hunt. Não deixe também de apreciar o lindo projeto paisagístico do centro de lazer, que é repleto de jardins ornamentais.

Se tiver pique reserve a agenda noturna para pegar uma balada em Downtown Orlando. Há endereços agitados perto da Church St. Outra opção é ir a um dos muitos bares da International Drive, como o Mango’s Tropical Café, filial de uma famosa casa de Miami.

4º dia – Winter Park e Celebration

Tire uma folga dos parques temáticos e vá passear em Winter Park, cidade próxima a Orlando com bares com mesinhas na calçada, museu de joias e lojas transadas. Parece até a Europa, com pessoas passeando pela rua.

Dá para almoçar por lá e no meio da tarde seguir para Celebration, região desenvolvida pela Walt Disney Company. Isso significa um vilarejo de contos de fadas, com ruas charmosas, lagos e restaurantes agradáveis.

5º dia – Magic Kingdom

Diante do Castelo da Cinderela, todo mundo volta a ser criança. As atrações de forma geral são antigas, mas há bons lugares para comer, ver as princesas, se divertir nas paradas e muito mais.

Passeie pelo parque com calma, tentando descansar um pouco. Não perca o cinema 3D Mickey’s PhilharMagic e o show de fogos Happly Ever After, à noite. É bom até levar um lencinho, pois não é raro ter vontade de chorar.

Não marque nada à noite, pois o espetáculo costuma rolar bem tarde. No máximo, jante próximo ao hotel.

6º dia – Epcot e Hollywood Studios

Preparado para um dia agitado? Pela manhã, vá a brinquedos como o Test Track e o simulador de asa-delta Soarin, no Epcot. Passeie pela área dos países, coma algo por lá e depois siga para o Hollywood Studios.

É hora então de curtir a sensacional área StarWars: Galaxy’s Edge. O parque ainda conta com elevador que despenca, montanha-russa do Aerosmith, simulador do Toy Story e shows como Fantasmic e Star Wars: A Galactic Spectacular. Depois, você só vai querer saber de descansar.

7º dia – Animal Kingdom e Restaurant Row

Relaxe no hotel pela manhã e então siga para o Animal Kingdom. Este é o parque da Disney World em que fica a área do Avatar e outras atrações, como o show noturno Rivers of Ligjht.

Depois, ainda dá para dar um pulo na Disney Springs para jantar ou então ir ao Restaurant Row (Corredor de Restaurantes), na West Sand Lake Road, repleto de casas interessantes. Ali, dá para comer até fondue e sushi.

8º dia – Islands of Adventure e CityWalk

Este é um dos parques temáticos mais adultos de Orlando, com belos simuladores e montanhas-russas. Independentemente da idade, todo mundo se encanta com a área do Harry Potter e treme de medo diante do King Kong ou do Hulk, pode apostar.

À noite, vá ao CityWalk conferir restaurantes como o NBC Sports Grill & Brew ou mesmo o Hard Rock Cafe.

9º dia – Universal Studios

Tem mais Harry Potter por aqui, bem como atrações inspiradas em Transformers e até no apresentador norte-americano Jimmy Fallon, que percorre as ruas de Nova York de um amaneira, digamos, insana.

Não deixe de ir ao simulador Fast & Furious – Supercharged e à Moe´s Tavern, em Springfield. De noite, é bem provável que você queira mais uma vez dar um pulo no CityWalk.

10º dia – Compras ou passeios fora dos parques

Reserve ao menos mais um dia para fazer compras na cidade, pois a oferta é tentadora. Dá para voltar aos shoppings, outlets ou mesmo ir a supermercados e lojas de eletrônicos ou promocionais.

Outra opção é fazer algum passeio fora dos parques, como sobrevoar a região de balão, passear de barco em pântanos, fazer tours de helicóptero e muito mais. A maioria dessas experiências rola em Kissimmee, cidade que fica a poucos minutos de Orlando.

