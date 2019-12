Beleza caribenha: descubra as deslumbrantes praias de Curaçao

Redação



Há mais de 40 praias em Curaçao, ilha no sul do Caribe que tem como trunfo ficar fora da rota dos furacões e é marcada por uma fusão cultural composta por mais de 55 nacionalidades. A arquitetura europeia do século 17 e o clima de verão o ano todo somam-se aos motivos para visitar a região.

É ao redor da capital Willemstad, declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO, que se encontram as belezas naturais a preferência dos brasileiros: as faixas de areias banhadas por águas cristalinas. Confira as melhores praias em Curaçao.

Praias em Curaçao

Jan Thiel

Jan Thiel é uma das praias mais badaladas e modernas, já que tem beach clubs e restaurante. Uma vez lá, dá para praticar diversas atividades, como tênis de praia e flyboard – ou, então, lagartixar nas espreguiçadeiras. Durante algumas noites da semana, happy hours e baladas se iniciam no pôr do sol com DJs e bandas ao vivo.

Kalki

A Kalki, última praia do lado sudoeste e a mais afastada do centro da ilha, tem uma faixa de areia estreita, mas cheia de charme. É lá que fica o restaurante do Kura Hulanda Lodge, um dos melhores de Curaçao.

Kenepa Grandi

Se você entrar no Google e digitar “praia Curaçao”, a primeira imagem que surgirá será a da famosa Kenepa Grandi. O acesso a essa faixa de areia se dá pelo alto, com um belo impacto no visual.

Tugboat Beach

Tugboat beach é onde está o naufrágio de um rebocador que afundou 30 anos atrás. Ali, há bastante vida marinha. Entre os mais de 70 pontos de mergulho de Curaçao, esse é um dos mais populares da ilha.

Klein Curaçao

Klein Curaçao (Klein significa pequena) é inabitada. Trata-se de uma pequena ilhota praticamente sem estrutura. Ela está presente, porém, na bandeira do país, que é marcada por duas estrelas: a maior representa Curaçao, e a menor, Klein Curaçao.

O trajeto de barco até lá leva em média uma hora e meia, sempre contra as ondas. A volta é um pouco mais rápida. O passeio pode ser feito no catamarã da Bluefinn Charters, que é um show à parte graças às velas içadas. O passeio dura o dia todo, entre ida e volta.

Sobre Curaçao

Curaçao, fincada no sul do Mar do Caribe, é um dos destinos mais visitados da região. Willemstad, a capital, reúne construções preservadas com arquitetura típica da Holanda.

A gastronomia, rica em peixes e frutos do mar, recebeu a influência das culturas holandesa, espanhola, africana e asiática. A música é outro encanto que proporciona uma vida noturna agitada, com muitas as opções de casa noturnas, pubs, bares e shows, além de grandes festivais.

Curaçao oferece ainda muitas galerias de arte, bem como museus, spas, hotéis, resorts de grupos hoteleiros, shoppings e centros comerciais com marcas internacionais. Há também diversos cassinos abertos ao público.

