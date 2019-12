12/12/2019 | 07:45



Os vereadores de São Paulo aprovaram na noite desta quarta-feira, dia 11, em primeiro turno, a proposta do orçamento da cidade para o ano que vem, prevendo gasto total de R$ 69,8 bilhões. O projeto teve poucas alterações em relação ao texto enviado em setembro pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) - os parlamentares corrigiram previsão de transferências obrigatórias de recursos do Estado e da União à Cidade. O projeto precisa de uma segunda votação para a aprovação final, na semana que vem, e há negociações na casa para que se amplie verba para emendas parlamentares. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.