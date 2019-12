Selic chega a 4,5% em mais uma redução

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



12/12/2019 | 07:01



A taxa básica de juros, a Selic, chegou ao menor patamar da história, em 4,5% ao ano, conforme anunciado ontem pelo BC (Banco Central). Antes, o índice estava em 5%, de forma que este é o quarto corte seguido da taxa no atual ciclo, após 16 meses de estabilidade.

O professor da Faculdade Fipecafi (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras) George Sales afirmou que o corte tem relação com a estagnação da economia. “A retomada de emprego está acontecendo, mas não de uma maneira acelerada. O corte acaba sendo bom, porque estimula empresas a captarem dinheiro com menor taxa. Com isso, tende-se chegar a um crescimento mais sustentável”, disse.

Ao justificar a decisão de hoje, o BC avaliou que a decisão é compatível com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante para a condução da política monetária, que inclui o ano-calendário de 2020 e, em grau menor, o de 2021. O Copom reiterou ainda que a conjuntura econômica prescreve política monetária estimulativa, ou seja, com taxas de juros abaixo da taxa estrutural.

No documento, o BC também atualizou suas projeções para a inflação. No cenário de mercado – que utiliza expectativas para câmbio e juros do mercado financeiro, compiladas no relatório Focus –, o BC alterou sua projeção para o IPCA em 2019 de 3,4% para 4%. No caso de 2020, a expectativa passou de 3,6% para 3,5% e, em relação a 2021, foi de 3,5% para 3,4%.

O BC também atualizou seu cenário híbrido com câmbio constante a R$ 4,20 e juros conforme o relatório Focus. Neste caso, a projeção para o IPCA de 2019 passou de 3,4% para 4%. Já a inflação projetada para 2020 continuou em 3,7% e, para 2021, de 3,6% para 3,7%. (com Estadão Conteúdo)