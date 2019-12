Meirelles cancela palestra em S.Caetano

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



12/12/2019 | 07:19



O secretário da Fazenda e Planejamento do Estado, Henrique Meirelles (MDB), era esperado para dar uma palestra em São Caetano na noite de ontem, a convite da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano). Porém, com pouco mais de 10% do total dos 300 assentos ocupados, o político acabou cancelando a vinda à região. A explicação oficial, porém, é que o mau tempo inviabilizou o trajeto feito por helicóptero.

Como alternativa, os assessores econômicos da equipe de Meirelles Guilherme Tinoco e Jaime Alves de Freitas acabaram assumindo o posto e falaram sobre o cenário econômico atual e a projeção para 2020. Ambos também receberam homenagem da associação no lugar do secretário. Os integrantes da equipe chegaram ao local de carro, e Tinoco até brincou que preferia ir de carro porque tinha medo de voar de helicóptero.

Fontes que preferiram não se identificar afirmaram ao Diário que o fato de o público ser menor do que o esperado acabou prejudicando a vinda do secretário.

Ex-presidente e integrante do conselho da Aciscs, Walter Estevam Junior, que estava no local, afirmou que o mau tempo prejudicou o evento. “A gente acabou tendo metade do auditório, a parte de cima estava bem cheia, deveria ter umas 100 pessoas, mas a gente esperava 200”, disse.

Inicialmente, o evento também seria realizado na Aciscs, mas foi transferido para a Câmara dos Vereadores. “Foi um pedido da assessoria dele, de que precisavam ter duas entradas. Um lugar de fuga, que faz parte do cerimonial dele”, disse Estevam, destacando que a ideia é voltar a agendar uma palestra com o secretário. Questionado se a falta de quórum seria o motivo para o cancelamento, ele preferiu não se manifestar.

A assessoria de Meirelles negou que o público tenha interferido no não comparecimento do secretário. A informação oficial é que a chuva não permitiria teto de pouso para a aeronave de pequeno porte, além disso, ele ia sair de um heliporto que não fazia operações por aparelhos e iria pousar em um do mesmo tipo. Como isso seria por manobra visual, o piloto recomendou não voar. Áudio de Meirelles explicando situação foi transmitido ao público.