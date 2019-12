Operários protestam contra demissões na Paranapanema

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



12/12/2019 | 07:29



Trabalhadores da Paranapanema, em Santo André, se manifestaram ontem, em frente à empresa, no bairro de Utinga, contra a demissão de 37 profissionais na semana passada. No fim de novembro foi anunciada ao mercado mudança no controle acionário da fabricante de itens de cobre, como tubos, barras, fios e produtos oriundos do metal, o que também começou a dificultar a negociação do dissídio com a companhia, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá.

Durante o ato liderado pela entidade, foi falado sobre o aumento pretendido nos salários, de pelo menos 3% – a data base da categoria é 1º de novembro –, a manutenção da convenção coletiva e a mudança do plano de saúde, que antes tinha abrangência nacional e, agora, é limitado, com a redução da rede credenciada.

Conforme o diretor do sindicato Adilson Torres, o Sapão, há dois meses houve a troca de diretoria na unidade da empresa na região no meio do processo de negociações. “Isso sem dúvida fez com que as negociações ficassem mais lentas. Mas queremos concluir este processo até a próxima semana por causa da saída dos trabalhadores (que se ausentam no fim do ano por esquema de compensação)”, disse.

A troca de comando na unidade da região aconteceu devido à mudança do controle acionário da Paranapanema. Em agosto deste ano, o grupo Buritipar, minerador e grande produtor de manganês. passou a deter 38,55% do capital da companhia, se consolidando como o maior acionista.

A empresa também demitiu 37 funcionários na última semana, a maioria do administrativo, alegando restruturação, de acordo com Sapão. No total, são 900 funcionários na unidade – há um ano eram 1.050. “Questionamos a companhia, que afirmou que não tem previsão de grandes desligamentos. Eles alegam que estão passando por um processo de reestruturação com a nova diretoria”, disse.

Outra mudança ocasionada pela nova diretoria, com intuito de reduzir custos, foi a troca do convênio médico no início deste mês. “A rede de atendimento diminuiu bastante, já que o plano que os trabalhadores tinham era de cobertura nacional. Agora, eles trocaram a operadora, e o que nós pedimos é que ele seja melhorado, com uma rede conveniada mais ampla. Os hospitais disponibilizados se concentram na maioria em São Bernardo e a maioria dos trabalhadores mora em Santo André ou Mauá”, afirmou Sapão.

Segundo ele, está programada outra reunião com a empresa para discutir o assunto hoje. Questionada sobre o assunto, a Paranapanema não respondeu ao Diário até o fechamento desta edição.