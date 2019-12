Cruzeiro fará tour pela Amazônia peruana a partir de 2020

Da Redação



12/12/2019 | 07:25



Quem é amante de cruzeiros pode se preparar para novidade que aportará nas águas dos rios da Amazônia peruana no segundo semestre do ano que vem. A Uniworld Boutique River Cruise Collection anunciou roteiro fluvial pela região, o primeiro da companhia na América do Sul, e promete surpreender os passageiros durante essa aventura por rios e selva adentro.

“Estamos muito felizes em lançar essas viagens extraordinárias na América do Sul, que é um destino completamente novo para nós”, diz a presidente e CEO da Uniworld, Ellen Bettridge. Ainda de acordo com ela, a escolha por esse novo destino decorre de uma constatação: “Sabemos que esses itinerários na Amazônia peruana mesclam a combinação perfeita de luxo, aventura e conforto, algo que nossos passageiros tanto apreciam”, complementa.

Por se tratar de experiência em meio a um dos maiores celeiros de biodiversidade do planeta, o cruzeiro – que será oferecido em duas modalidades – contará com guias especializados em flora e fauna da região amazônica que contribuirão para que os passageiros possam desfrutar de verdadeira imersão nesse ecossistema.

Além disso, a proposta culinária, com padrão cinco estrelas, é assinada pelo chef Pedro Miguel Schiaffino.

Um dos roteiros, o Peruvian Amazon & Machu Picchu Exploration mostrará em 15 dias os principais highlights do país andino. Depois de três dias na capital, Lima, hora de embarcar no navio para sete dias de navegação pela região de selva de Iquitos. Na sequência da viagem, o legado inca no Vale Sagrado, com hospedagem e visitas a Machu Picchu (uma das Sete Novas Maravilhas do Mundo) e Cusco, cidade declarada patrimônio da humanidade conforme chancela da Unesco por abrigar os maiores tesouros da cultura inca.

Outra proposta é o roteiro Peruvian Rivers & Rainsforest Discovery, com 11 dias de duração, que promete encantar os passageiros com a beleza selvagem e intocada da maior floresta do planeta. Depois de três dias conhecendo e explorando as belezas da arquitetura colonial de Lima ocorre o embarque no Aria Amazon para sete dias seguidos de navegação com direito a visitar Pacaya-Samiria National Reserve, berço e habitat de impressionante vida selvagem, admirar as cabeceiras do Rio Amazonas e ser constantemente surpreendido por esse universo praticamente intocado. Ambos os roteiros estão programados para temporada de 2020 em 23 de setembro, 14, 21 e 28 de outubro, 4 de novembro e 9 de dezembro.

Segundo a Uniworld, o Aria Amazon foi especialmente projetado para navegar pela bacia amazônica. As janelas de todas as suítes terão grandes dimensões (do chão ao teto da cabine), permitindo visualizar e admirar a selva pelos mais diversos ângulos. O deck superior contará com jacuzzi, lounge e bares, além de espaço aberto para observação da natureza ao ar livre.

Os valores para esses cruzeiros começam em US$ 11.999 (R$ 51.595) por pessoa, sem a parte aérea.