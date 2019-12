Processo da PPP do lixo em Santo André ficará para janeiro

Fabio Martins



12/12/2019 | 06:24



O desfecho do processo de PPP (Parceria Público-Privada) do lixo, em andamento na Prefeitura de Santo André, ficará para janeiro. O governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) analisa proposta única apresentada em PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse), aberto há pouco mais de um mês pela administração e, a princípio, finalizado na segunda-feira. De acordo com informações extraoficiais, a oferta foi formalizada pela Peralta Ambiental, empresa que já presta serviços na cidade – de coleta, transporte e destinação de resíduos, além da operação do aterro sanitário próprio.

O modelo apresentado, com os valores de investimento e período do ajuste, não foi divulgado. Paulo Serra confirmou que uma empresa manifestou interesse no projeto. “Está em avaliação, primeiramente, na comissão de PPP, no (departamento) jurídico, para averiguação se os critérios apontados no edital (publicado no começo de novembro) foram devidamente atendidos”, disse o tucano. “Será uma análise técnica para verificar se vai homologar a proposta, acatando aquilo que foi apresentado, ou se irá abrir novo prazo. Caso não preencha todos os requisitos (estabelecidos), como fazer a ampliação do aterro, desenvolvimento de novas tecnologias e (plano de) reciclagem, devemos estender o prazo”, emendou.

O Paço sustentou, por meio de nota, que a apresentação deste projeto “só poderá ser feita após análise da referida manifestação de interesse e autorização do conselho gestor, que está em tramitação na comissão técnica das PPPs”. Diante do PMI, o governo estuda viabilidades técnica e econômica para implantação do projeto, idealizando acordo que possa funcionar pelo período entre 30 e 35 anos. A estimativa da gestão é encontrar tecnologia capaz de solucionar, principalmente, impasse em relação à limitada vida útil do aterro, no bairro São Jorge. Entre os modelos considerados está o de usina de incineração que transforma a queima de resíduos em energia elétrica.

“O período (devido à proximidade do fim de ano) está prejudicado. Faremos nova manifestação no mês que vem. Nosso planejamento neste caso é de longo prazo, dentro do (programa) Santo André 500 anos. É processo inédito, assunto importante da destinação do lixo. Não daremos passo sem o cuidado devido”, ponderou Paulo Serra.