Celebração de Natal reúne 120 crianças

12/12/2019 | 07:00



Cachorro-quente e refrigerante, teatro de bonecos, palhaços, passeio no caminhão do Corpo de Bombeiros e presentes entregues pelo Papai Noel. Assim foi a tarde de ontem para cerca de 120 crianças, entre moradores da comunidade Naval, na divisa de São Bernardo e Diadema, filhos de policiais militares e de comerciantes durante a 1ª Festa de Natal promovida pela 2ª Cia do 6º BPMM (Batalhão de Polícia Militar) da cidade.

O evento contou com apoio da Prefeitura de São Bernardo e de diversos comerciantes do bairro Jordanópolis e região. Entre as crianças, 60 delas fazem parte do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). O comandante da 2º Cia, capitão Borell, destacou que está à frente do regimento há cerca de quatro meses e foi sua a ideia de promover a atividade.

“As crianças adoraram. Dava para ver no rosto delas a alegria por estar aqui”, afirmou o capitão. O oficial destacou que iniciativas como essa fazem parte das ações de integração da PM com a comunidade. “Foi um dia de muitas atividades. Além da participação das crianças da EM (Escola Municipal) Professora Sylvia Marilena Fantacini Zanetti, vieram também filhos de policiais, filhos de comerciantes, crianças que moram nas imediações e todos puderam se divertir juntos. Virou uma festa familiar”, pontuou.

O ponto alto da celebração foi a chegada do Papai Noel no caminhão do Corpo de Bombeiros. O Bom Velhinho distribuiu presentes para todas as crianças que participaram da atividade. “Para uma primeira festa a gente avalia que o resultado foi sensacional”, concluiu o policial. A Subprefeitura do Rudge Ramos forneceu tenda e ônibus para o transporte dos estudantes da rede municipal de ensino.