Por Matheus Alexandre, Ponte espera posição do Corinthians até sexta-feira

11/12/2019 | 19:50



O departamento de futebol da Ponte Preta aguarda posicionamento oficial do Corinthians a respeito do futuro de Matheus Alexandre até a próxima sexta-feira, 13 de dezembro. A equipe campineira é a principal interessada no negócio e tem tratativas adiantadas para estender empréstimo do lateral-direito, vendido ao rival da capital em abril, até o fim da Série B de 2020.

O jogador de 20 anos teve vínculo em definitivo restabelecido com o time paulista no Boletim Informativo Diário (BID) na última semana. O rival paulista, mesmo com a contratação do técnico Tiago Nunes, já deixou claro não contar com o jogador no ano que vem.

Além de Matheus, a diretoria alvinegra ainda luta para renovar empréstimo com o zagueiro Henrique Trevisan e com o meia Renato Cajá.

Até o momento, a Ponte já oficializou as contratações do volante Alisson e do volante Bruno Reis para o Campeonato Paulista.