XP encerra pregão da Nasdaq valendo mais de R$ 80 bilhões; ação sobe 27,63%

11/12/2019 | 18:39



A XP encerrou seu primeiro pregão na bolsa norte-americana Nasdaq valendo US$ 19 bilhões, ou mais de R$ 80 bilhões. A ação encerrou com alta de 27,63%, a US$ 34,46. A ação foi precificada ontem em US$ 27, acima da faixa indicativa de preço, por conta da elevada demanda do mercado.

No teto do intervalo do preço sugerido para a ação, de US$ 22 a US$ 25, a sobredemanda do papel foi de 14 vezes. Em US$ 27 foi de oito vezes, o que já indicava o bom desempenho da ação em sua estreia.

Com esse valor, se a XP estivesse na B3, seu valor de mercado estaria à frente de nomes como BB Seguridade, Eletrobras, Suzano e Magazine Luiza. O Itaú Unibanco, que há dois anos pagou cerca de R$ 6 bilhões por quase metade da XP, vale R$ 328 bilhões. Aqui, a XP seria a 16ª em valor de mercado.

Quando o Itaú comprou a fatia da XP a avaliou em R$ 12 bilhões, valor que hoje está em R$ 80 bilhões, considerando o valor de mercado.

Com a oferta da XP, a Nasdaq ultrapassa pela primeira vez a bolsa de Nova York, Nyse, em volume das ofertas neste ano, o que não ocorre desde 2012, ano em que o Facebook abriu capital.