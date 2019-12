Iggy Azalea está grávida de seis meses do rapper Playboi Carti, diz site

11/12/2019 | 17:11



Vem bebê por aí? Parece que sim! De acordo com o site Hollywood Unlocked, fontes revelaram que Iggy Azalea estaria grávida de pelo menos seis meses do rapper Playboi Carti.

Ainda não se sabe se o suposto filho do casal é um menino ou menina - e como é possível ver na foto acima, a cantora participou do International Music Awards em Berlim, na Alemanha, em 22 de novembro e parecia não ter uma barriguinha de grávida. Por enquanto, nenhum dos dois artistas comentou a notícia.

A notícia vem meses dos rumores de que Iggy e Carti estariam noivos, após a rapper exibir, durante o The X Change Rate, um anel em seu dedo anelar. Lembrando que Iggy se apresenta no Brasil no dia 15 de dezembro. Será que no show será possível ver a barriguinha de grávida da cantora?