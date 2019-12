11/12/2019 | 17:11



Ricky Martin encantou a internet ao publicar um clique fofíssimo da filha, Lucia! Na foto, a bebê, que completa o primeiro ano de vida em dezembro, aparece usando uma toalha de leão.

Na legenda, o cantor escreveu:

A dona dos meus sonhos.

Além de Lucia, Ricky também é pai dos gêmeos Matteo e Valentino e de Renn, todos de seu casamento com Jwan Yusef. O mais novo, inclusive, veio ao mundo em outubro de 2019, e o cantor deu a notícia aos seus seguidores por meio de um post no Instagram, em que mostra o filho enquanto posa ao lado do marido.

Na legenda, Ricky escreveu:

Nosso filho Renn Martin-Yusef nasceu.