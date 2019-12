Banco de Alimentos de S.Caetano repassa 2 toneladas em 13 dias

Da Redação



11/12/2019 | 16:42



O Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade de São Caetano alcançou nesta terça-feira (10) a marca de 2 toneladas de alimentos arrecadados e doados a entidades assistenciais do município. O número foi alcançado em 13 dias úteis de trabalho efetivo, já que o equipamento foi inaugurado dia 22 de outubro, numa sexta-feira, e começou a receber alimentos na segunda, dia 25.

Foram doadas duas toneladas de alimentos secos (arroz, feijão e semelhantes), frutas, verduras e legumes, além de produtos de limpeza. Também já foram repassados 148 quilos de ração animal.

As doações são entregues a 19 entidades com fins sociais de São Caetano devidamente cadastradas, como é o caso da Creche Lar Samaritano da Mãe Operária, que retirou 45,5 quilos de produtos nesta terça-feira (10).

A coordenadora do Banco de Alimentos, Graziela Germani, está radiante com a notícia. “Sem dúvida alguma, essa é uma notícia das mais relevantes, principalmente pelo tempo em que estamos com o Banco em funcionamento”, explicou Graziela.

O Banco de Alimentos fica na Rua Nazaret, 181, no bairro Barcelona.