Harry Styles evita perguntas de Kendall Jenner no 'The Late Late Show'

11/12/2019 | 16:13



O cantor Harry Styles se negou a responder algumas perguntas feitas por Kendall Jenner, uma delas sobre a própria modelo, durante um quadro do The Late Late Show na última terça-feira, 10.

Styles estava substituindo James Corden como apresentador do programa e, junto com Jenner, uma das convidadas, participou do quadro Fill Your Guts or Spill Your Guts (Encha suas entranhas ou jogue suas entranhas, em tradução livre).

Na atração, os dois participantes devem responder perguntas para evitar comer alimentos estranhos e pouco saborosos.

No dia, os alimentos disponíveis eram um brigadeiro de inseto, uma água-viva, escorpiões-marinhos, uma gemada de mil anos, gelatina de sangue de vaca e língua de porco, smoothie de salmão, esperma de bacalhau e pênis de touro.

O cantor não respondeu a duas perguntas. A primeira era "Quais canções no seu último álbum foram sobre mim Kendall Jenner?", lembrando o breve namoro entre eles. Como não respondeu, ele acabou comendo o esperma de bacalhau.

A segunda era sobre a banda One Direction e pedia que ele ranqueasse os seus ex-colegas de acordo com a carreira solo deles. Ao se recusar, Styles comeu um escorpião-marinho.

Na vez de Jenner, ela não respondeu sobre qual modelo era a mais detestável e qual celebridade mais surpreendente já havia mandando mensagens privadas para ela. Por isso, a empresária comeu, respectivamente, o smoothie de camarão e o pênis de touro.