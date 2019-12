Antonia Fontenelle desabafa sobre processo judicial: Espero que essa palhaçada pare por aqui

11/12/2019 | 16:11



Antonia Fontenelle mais uma vez nos tribunais? Parece que sim, após uma postagem que a loira fez desabafando no Instagram, nessa quarta, dia 11:

I can be Angel or Demon, you choose. Parando tudo que estou fazendo e não é pouca coisa, pra ir ali numa audiência, de dois processos criminal e cível movidos pelo o "humorista" Castrinho, contra mim e a atriz Íris Bruzzi, que confessou em meu programa (Na Cama da Gata) que no passado muito distante foi abusada pelo mesmo. As perguntas que não querem calar: O QUE EU TENHO COM ISSO? EU NEM ERA NASCIDA E SE A VITIMA QUE VIROU RÉU CONSEGUIR PROVAR O QUE DISSE NO PROGRAMA, QUEM COMETEU CRIME AQUI? Dito isso, Sr Juiz, espero que essa palhaçada pare por aqui. Grata pela compreensão. #opostemijandonocachorro

Caso você não se lembre, Castrinho já falou sobre o assunto. Íris o acusou de estupro em uma entrevista ao canal de Fontenelle, no final de 2018, o que ele nega.