Pais de Rafael Vitti, Valeria Alencar e João Vitti se casam após 25 anos juntos

11/12/2019 | 16:10



Valeria Alencar e João Vitti estão juntos há 25 anos, eles já possuem dois filhos adultos juntos, Rafael Vitti e Francisco Vitti, mas só celebraram essa união com um casamento nessa quarta-feria, dia 11. Os dois fizeram uma cerimônia simples em um cartório e as testemunhas foram ninguém menos que os herdeiros do casal! Mesmo optando pela discrição, a noiva foi com um vestido branco e teve direito a um buquê de flores vermelhas. Após saírem do casório, a matriarca do clã garantiu que mais tarde chegaria a festa!

Porém, antes de ficar toda animada com o casamento, Valeria passou por um momento bem emocionante. A avó de Clara Maria postou vídeos chorando nos Stories. Ela acordou, se deu conta que era o dia da cerimônia e ficou toda chorosa, derrubando algumas lágrimas. Ela compartilhou com os seguidores o que estava sentindo e fez uma reflexão sobre o momento:

- Eu não pensei que fosse ficar assim, para mim era só um dia de comemorar, mas a gente vê que a importância dos rituais é para mover algo dentro da gente que precisa ser movido. Eu estou feliz, muito feliz.

Que amor!