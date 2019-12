Fluminense anuncia a contratação do técnico Odair Hellmann até o final de 2020

11/12/2019 | 15:54



A diretoria do Fluminense agiu rápido depois do término do Campeonato Brasileiro, encerrado no último domingo, e anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Odair Hellmann, ex-Internacional, para a temporada de 2020. Com contrato assinado por um ano, o treinador chegará junto de seu auxiliar técnico Maurício Dulac.

Segundo nota oficial divulgada pelo Fluminense, o acordo com Odair Hellmann foi selado na noite de terça-feira, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde o novo comandante tricolor se encontra fazendo o curso de treinadores da CBF, exigido pela Conmebol, nesta semana.

Odair Hellmann ocupará a função que vinha sendo exercida por Marcão desde a conturbada demissão de Oswaldo de Oliveira em setembro deste ano. Sob o comando do ex-jogador, o Fluminense conseguiu uma reação na reta final e escapou do rebaixamento à Série B, terminando o Brasileirão na 14.ª colocação, que deu direito a uma vaga na Copa Sul-Americana. Mesmo assim, a recuperação não foi suficiente para mantê-lo no cargo.

"O Fluminense agradece por toda a dedicação, lealdade e entrega de Marcão, cujo aproveitamento dignificou sua história e a do clube. Marcão, um dos melhores profissionais da nova geração de técnicos brasileiros, seguirá no clube como responsável pela equipe sub-23 e manterá suas funções no departamento de futebol profissional como auxiliar técnico", disse o Fluminense na nota oficial.

Odair Hellmann estava no comando do Internacional até outubro deste ano. No time gaúcho, o técnico foi terceiro colocado no Brasileirão de 2018, chegou às quartas de final da Copa Libertadores e na final da Copa do Brasil em 2019. Além disso, o profissional esteve presente na comissão técnica - foi auxiliar técnico de Rogério Micale - na conquista do ouro olímpico da seleção brasileira nos Jogos do Rio-2016.

O técnico comandou o Internacional em 116 jogos, acumulando 61 vitórias, 27 empates e 28 derrotas, tendo 60% de aproveitamento.