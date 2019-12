O que fazer no Catar, onde o Flamengo vai jogar o Mundial de Clubes

Leo Alves



Localizado no Golfo Pérsico, o Catar é um pequeno país árabe que será o centro de diversas atrações esportivas nos próximos anos. A partir de hoje, sete times de futebol disputam por lá o título do Mundial de Clubes da Fifa.

O Flamengo será o representante sul-americano, já que venceu a Copa Libertadores de 2019. Dessa forma, fica a expectativa de a equipe enfrentar o Liverpool, campeão europeu, na final, reeditando a decisão de 1981.

A estreia da equipe brasileira na competição se dará no dia 17, enquanto os ingleses jogam no dia seguinte. Casos avancem para a decisão, os times entram em campo no sábado, dia 21.

O que fazer no Catar?

Por ser um país pequeno e repleto de desertos, o Catar reúne seus principais pontos turísticos na capital Doha. Diversos prédios modernos marcam o visual da cidade, assim como a vista para o Golfo Pérsico.

Uma das principais atrações da cidade é o Museu de Arte Islâmica, que permite uma imersão na cultura árabe. Outro ponto que vale visitar é o Souq Wagif, mercadão a céu aberto. No local, é possível encontrar diversas lojas, incluindo algumas com comidas típicas, como as frutas secas. Até mesmo um espaço dedicado aos falcões, o Falcon Souq, pode ser encontrado em um dos anexos do Souq Wagif.

Para ter uma vista privilegiada do horizonte de Doha, uma boa opção é passear pelo calçadão de Corniche, na costa da cidade. Além de poder admirar o mar e a capital catarense, ali é possível realizar alguns passeios de barco, já que muitos deles ficam ancorados na marina.

Hospedagem

Visto para brasileiros

Brasileiros que pretendem acompanhar o Mundial de Clubes ou a Copa do Mundo de 2022, que também será realizada no Catar, não precisam se preocupar com o visto, já que ele não é exigido para quem permanece menos de 30 dias no país. Apenas o visto de negócios é exigido para os brasileiros.

Pontos turísticos

