Documentário sobre Van Gogh estreia em janeiro

Diário do Grande ABC



12/12/2019 | 07:44



Indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro de Melhor Animação em 2018, o filme Com Amor, Van Gogh, que fala sobre sua relação com o irmão, foi sucesso de público. E, a partir de janeiro, precisamente o dia 30, o público poderá conhecer nos cinemas como foi o processo criativo deste trabalho, com o documentário Com Amor, Van Gogh – O Sonho Impossível.

O filme, que estreia pelo selo da Elite Filmes, explora os dez anos de luta e desafios para criar a aclamada animação, realizada a partir de 65 mil pinturas a óleo sobre tela por uma equipe de 115 pintores, que usaram a mesma técnica do famoso pintor holandês.

Foi o primeiro longa-metragem de animação da história do cinema feito desta maneira. O trailer já está disponível no YouTube.