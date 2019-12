Artista de São Bernardo Carolina Caliento promove exposição

Miriam Gimenes

Diário do Grande ABC



12/12/2019 | 07:43



O cotidiano das grandes cidades é marcado por histórias de luta, no sentido literal ou subjetivo da palavra. Foi de forma a retratar, mas sob o seu olhar, esta ideia, que a artista plástica nascida em São Bernardo, e que agora mora em São Paulo, Carolina Caliento preparou a exposição Levante, que está em cartaz até dia 8 de fevereiro na Casa do Olhar, em Santo André.

Trata-se da sua primeira exposição individual depois de três anos, que resume toda pesquisa que fez nos últimos 12 meses. “A coleção de imagens que tenho traz no repertório assuntos como as cidades, repletas de histórias fragmentadas, e que juntas acabam contando uma história de luta, seja de uma batalha, de uma vitória e de uma derrota”, explica. <EM>

A última mostra que fez foi composta por fotomontagem, feita em recortes de jornal. “Queria sair desse ambiente da fotografia, da imagem mecânica e digital e ir para o lado da matéria, do gesto, algo que estava sentindo falta de incorporar na minha pesquisa”, ressalta. Daí surgiram os desenhos e pinturas, todos em preto e branco, feitos com gizes, bastão e tinta a óleo sobre papel.

Os trabalhos estarão divididos em três salas da Casa do Olhar. Na primeira, ela apresenta conjunto de oito desenhos, nomeados de Britas. São formas que lembram pedras, embarcações, pedaços de madeira e são representadas amarradas por linhas finas, que sugerem um equilíbrio da forma entre construção e ruína. Já na segunda, o visitante encontra a instalação Poema I, criada com imagens de jornais recortadas entre 2012 e 2019, dispostas no chão, cobertas com pedras e peças de chumbo.

Na terceira sala, estão três conjuntos de trabalhos, com nome Paisagens (compostos por cinco desenhos), em que nuvens, fumaças e horizonte se fundem; Auto-retrato (políptico de nove desenhos), conjunto de tratos que remetem a mãos e braços, entre posições de ataque e de defesa, e Retórica (série com 12 desenhos), que traz imagens de bandeiras em diferentes movimentos, apresentadas isoladas em seu contexto e carregadas de matéria.



Levante – Exposição. Na Casa do Olhar – Rua Campos Sales, 414. Até 8 de fevereiro, de terça a sexta-feira, das 10h às 17h e, aos sábados, das 10h às 15h. Gratuito.