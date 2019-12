Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda e Zilu Camargo se encontram em aniversário de filho de Wanessa Camargo!

11/12/2019 | 15:11



Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo e Zilu Camargo se reencontraram na última terça-feira, dia 10, no aniversário de oito anos de idade de José Marcus, filho mais velho de Wanessa Camargo com o empresário Marcus Buaiz. O clima entre eles, no entanto, parece que não estava muito amigável.

De acordo com o jornal Extra, a ex-esposa do cantor sertanejo e a atual noiva de Zezé não se cumprimentaram e sentaram em mesas separadas no salão de festas. Além disso, Graciele teria ficado isolada durante toda a festa, enquanto Zezé curtiu a comemoração, brincou e dançou com os netos.

Além de Graciele, Zezé e Zilu, Camilla Camargo também esteve na comemoração junto com o filho, Joaquim. Enquanto Luciele Di Camargo, irmã do cantor sertanejo, foi prestigiar o aniversário do sobrinho, nem Luciano, sua esposa e suas filhas estavam presentes. Essa família é cheia de polêmicas, hein?

Objetivo

Em seu Instagram, Graciele contou que não comeu nada durante o aniversário de José Marcus, já que está de dieta antes das festas de fim de ano. Ela mostrou, nos Stories, que comeu antes de sair de casa e conseguiu sair ilesa das comidas do aniversário. Já no feed, publicou um texto em que desabafou sobre o assunto:

Algumas pessoas dizem que quem faz dieta não pode ter vida social. Bom, eu acho que isso depende muito do seu foco e objetivo. Quando nos determinamos a fazer algo com certeza alcançaremos os resultados esperados. Ontem tive um dia inteiro de compromissos, o primeiro deles foi o aniversário do José Marcus. Festa infantil é sempre uma tentação, mas como saí de casa preparada (falei nos meus stories disso) eu consegui sair ilesa, sem nenhum escorregão. E para finalizar a noite um jantar super especial e mais uma vez consegui passar por esse sem sair do foco. Me determinei a fazer o Eduque O Seu Peso durante esses 15 dias que antecedem o natal e ano novo. Sei que nessas datas eu vou comer mais, vou cometer aqueles deliciosos furos, então uma coisa compensa a outra!