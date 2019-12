Com abertura do mercado, algum efeito colateral acontece no Brasil, diz Bolsonaro

11/12/2019 | 14:21



O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta quarta-feira (11) que "algum efeito colateral" deve ocorrer devido a abertura do mercado, referindo-se ao aumento de preços de produtos como a carne bovina. Bolsonaro voltou a afirmar que países que compram produtos brasileiros estão à frente no ranking do Avaliação de Estudantes (Pisa).

O Brasil está em 54º lugar em Leitura, principal área avaliada nesta edição, entre 79 países participantes. "Se isso não mudar, nosso trabalho estará comprometido", afirmou.

O presidente discursou em evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Bolsonaro recebeu da confederação o Grande Colar da Ordem do Mérito Industrial. A entidade também divulgou pesquisas de opinião feitas entre industriais e também com a população em geral sobre políticas do governo e perspectivas para 2020.