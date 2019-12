Dandara Mariana teria sido traída pelo namorado, afirma colunista

11/12/2019 | 14:11



Em um vídeo compartilhado no Twitter pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o chef de cozinha Alessandro Mota, suposto namorado de Dandara Mariana - já que não foi oficializada a informação de que ela teria, de fato, reatado o relacionamento - foi flagrado aos beijos com outra mulher, a modelo Alana Oliveira.

De acordo com a jornalista, o registro foi feito no último domingo, dia 8, em um bar no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Além disso, fontes que estavam presentes na ocasião afirmaram à coluna que Alessandro tinha até mesmo crises de ciúmes de quem se aproximava demais de Alana, que no caso, seria sua vizinha. Enquanto o chef estava aos beijos, Dandara disputava mais uma rodada do Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, em São Paulo.

Vale lembrar também que, no último mês, a colunista noticiou que a dançarina estaria tendo um affair com Caio Castro, no período em que ficou solteira. Entretanto, o romance não teria ido para frente porque Dandara teria descoberto que estava vivendo um triângulo amoroso, já que Caio também estaria ficando, no mesmo período, com Grazi Massafera.