Empresa aérea confirma voo direto entre São Paulo e Montreal

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



11/12/2019 | 13:14



Na manhã desta quarta-feira (11), a Air Canadá apresentou a rota de voo direto São Paulo-Montreal, que passa a operar hoje. A aeronave sairá do Aeroporto de Guarulhos toda segunda, quinta e sábado, às 8h40, com chegada prevista às 16h45. O caminho contrário será feito às quartas, sextas e domingos, com partida às 18h35 e chegada no Brasil às 6h30. A rota será abastecida pelo Boeing 787-9 Dreamliner, com 298 assentos. Para março de 2020, a ideia é aumentar a capacidade entre São Paulo e Toronto com a chegada do Boeing 777-300ER com 400 lugares.

Confira dicas sobre o destino Montreal, maior cidade da província de Quebec, na edição desta quinta-feira de Turismo.