Aos 19 anos, filho de Mayra Cardi leva namorada para morar com a família no Rio de Janeiro: - Gostamos de estar um com o outro

A família de Mayra Cardi aumentou! Isso porque o filho mais velho dela, Lucas, levou a namorada para morar em sua casa no Rio de Janeiro! A menina, que se chama Anna Silveira, é natural de Goiânia, tem 17 anos e se mudou há quatro meses para a cobertura onde a coach alimentar mora com Lucas, o marido Arthur Aguiar, e a filha mais nova, Sophia. No Instagram, o casal falou sobre a relação deles com Mayra desde que resolveram morar juntos:

- Como em qualquer relacionamento tem problema, não é perfeito, mas o importante é que a gente gosta de estar um com o outro, disse Lucas.

- Geralmente a gente briga porque estou de TPM, mas a Mayra é muito legal, é divertida, é uma boa sogra, dá uns conselhos muito bons. O Arthur é muito gentil, disse Anna.

Ela também contou que Mayra já se meteu em uma briga dos dois.

- Esses dias a gente estava discutindo na cozinha e ela falou que a gente era muito chato.

Perguntados se já pensaram em ter um filho, Anna disse que não é o momento.

- A minha mãe já falou que não quer ser avó e não quer se sentir velha. A Mayra disse que pegaria a criança porque ela disse que a gente não tem maturidade.

- Por isso estou me formando para garantir, qualquer m***a que acontecer estou pronto, completou Lucas.

A menina contou que assistia ao sogro Arthur em Rebelde, mas que gostava de outro ator.

- Era fã de Rebelde pra caraca, mas era fã do Chay, não gostava do personagem do Arthur porque achava ele mimado, mas quando o vi aqui fiquei: Ahh.

Lucas também falou sobre a relação dele com o marido da mãe.

- Me dou bem com qualquer pessoa quase, não é muito difícil.

O casal ainda contou que Arthur já escutou ums barulhos estranhos vindos do quarto.

- Uma vez o Arthur escutou e veio bater na porta, ele achou que era só um barulho normal, mas quando percebeu, ele saiu. A gente virou motivo de piada no outro dia, disse Anna.